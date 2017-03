Estudiante de Albania se presenta a casting semidesnuda

Enki Bracaj es una joven estudiante de periodismo de 21 años que ha catapultado un canal de noticias de Albania, tras presentarse a un casting semidesnuda, el cual le dio la oportunidad de ser contratada por los ejecutivos del canal Zjarr por su revelador escote.

Enki, consciente de su decisión, ha comentado que al ver que no es fácil entrar en el mundo de la televisión, decidió hacer algo valiente y ofrecer algo diferente. “Primero consulté con mis padres y cuando me dieron su respaldo, ya no fue un problema”, dijo.

Luego de que el video de su casting diera la vuelta, explicó las razones de su atuendo: “simplemente hallé una manera de destacar y asegurar que el canal para el que trabajo tenga mejores niveles de audiencia”.

Ahora con su nuevo trabajo como conductora de notas internacional, la joven ha incrementado su fama y con ello, la cadena Zjarr Channel ha aumentado su nivel de audiencia ¿qué tal?

“Multilarte… Multirat… Multirit…Malturit… Multiraltarismo”: EPN ante la ONU

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto dio este lunes un discursos ante la asamblea general de las Naciones Unidas.

El mandatario nuevamente tuvo un error en su discurso como ya va siendo costumbre. Esta vez no pudo pronunciar correctamente la palabra “Multilateralismo”, error que ya se está viralizando en las redes sociales.

“Multilarte… Multirat… Multirit…Malturit… Multiraltarismo” fueron la palabras del representante mexicano haciendo el rídiculo ante las ONU. Checa aquí el video:

Abuelitos compiten en escalera eléctrica

Uno de los videos que se está volviendo la sensación en la web es la de dos personas de la tercera edad que buscaban a toda costa subir las escaleras eléctricas en dirección contraria, pero en su intención se tropezaron varias veces, hasta que por fin llegaron a la cima. De acuerdo con lo que se ha informado, esta travesía formó parte de un concurso de un restaurante que ofrecía hamburguesas gratis a quien subiera las escaleras de esta forma, fue así que muchos se aventuraron a hacerlo, hasta estas dos personas que a pesar de los tropiezos lograron hacerlo. ¿Qué tal?

Un falso Neymar besa y abraza lindas chicas en Londres

El video de un falso Neymar que roba besos y más que un abrazo a varias chicas guapas en Londres, quienes piensan se trata del verdadero crack azulgrana, se roba la atención de propios y extraños. En el video, creado por BarrybeeTV, Rubén, un joven talentoso con una depurada técnica para mover el balón, se luce en las calles de Londres en el papel de “Ney”.

Mujer hispana dice en evento de Donald Trump que ama al precandidato

Una mujer que se identificó como colombiana, se presentó en un evento de las Vegas de Donald Tromp donde gritó que amaba al precandidato. El momento fue captado en un video que ya circula por las redes sociales. “¡Soy hispana y voto por el señor Trump! ¡Nosotros votamos por el señor Trump! ¡Señor Trump, lo amamos! ¡Lo amamos!”, gritó luego de que el mismo precandidato fuera por ella y la subiera al estrado. ABC News identificó a la mujer como Myriam Pitcher, de 35 años que llevaba la revista People donde salía Trump con su familia y le pidió que se la firmara. La mujer que afirmó estar en Estados Unidos de manera legal, dijo que Donald Trump es su persona número 1 en el país de Norteamérica. El precandidato se ha ganado el odio de muchos hispanos luego de declarar en repetidas ocasiones comentarios despectivos hacia los inmigrantes mexicanos.

Fan de 95 años quiere conocer a Julión Álvarez

La abuela ‘Toyita’ se ha convertido en toda una celebridad y es que el pasado fin de semana su hija Marisela Beltrán subió un video a la cuenta de Facebook de Julión Álvarez, en donde pide conocerlo cuando asista al palenque de la Expo Feria Ganadera Culiacán, donde ella vive con su familia. En el video, doña ‘Toyita’ de 95 años, le dice: “Julión hijo, soy una admiradora tuya, te he admirado, te admiro, porque he visto y he seguido tu trabajo, tu vida, eres un buen hombre, yo deseo mucho conocerte”. Aseguró que por su avanzada edad no puede acudir, pero le solicitó que pudiera verla en algún sitio, “quisiera conocerte porque yo quiero darte la bendición con todo mi amor”, comentó doña ‘Toyita’. Ahora sólo falta que el cantante le contesté para poder conocerlo y cumpla su deseo.

Nike saca los primeros tenis autoajustables y Marty McFly ya los estrenó

Michael J. Fox, actor que interpretó a Marty McFly, recibió este día el primer par de tenis autoajustables Nike MAGS, modelo que pudimos observar en la película Back to the Future II que protagonizó en 1989. A través de las redes sociales del actor, se reveló el video cuando se pone los tenis y se ajustan automáticamente, justo como en la película. El actor también compartió una carta enviada por Tinker Hatfield, un diseñador de la reconocida marca de tenis donde le asegura que siguen trabajando en el modelo; s in embargo, era importante que él, Michael J. Fox tuviera el primer par. “Además de tu par, estamos creando más pares para apoyar a la fundación Michael J. Fox en 2016”.

Michael J. Fox models the first self-lacing @nike MAG.

Senadora regala a EPN un ejemplar de “La Casa Blanca de Peña Nieto”

La senadora de Movimiento de Regeneración Nacional, Layda Elena Sansores San Román, le hizo un peculiar regalo al presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Al inicio de la sesión solemne para la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, al empresario Alberto Baillères González, la senadora se acercó al ejecutivo nacional y le regaló un ejemplar de “La Casa Blanca”, una investigación que puso en jaque a Peña Nieto y a la primera dama, Angélica Rivera, por una propiedad en las Lomas.

“Señor Peña Nieto, le quiero entregar esta carta. Expreso mucho de la indignación que sentimos los mexicanos. Le regalo este libro usted nos deja un legado de corrupción e impunidad. Ojalá que sí lo pueda revisar”, dijo.

El pasado 30 de septiembre, el equipo de investigaciones especiales conformado por los periodistas Daniel Lizárraga, Irving Huerta, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán, fue galardonado con el Premio Gabriel García Márquez de Periodismo en la categoría Mejor Cobertura con su reportaje sobre la “Casa Blanca”.

El “Tío Sam” le hace el feo a Donald Trump durante sesión de fotos

Durante una sesión de fotos para la revista Time, el magnate y precandidato republicano Donald Trump tuvo un mal momento con el águila insignia de los Estados Unidos, a quien al parecer no le cayó muy bien porque intentó picotearlo y no dejaba de aletear mientras estaba en su brazo.

Lo anterior lo dio a conocer la misma revista, quien publicó en su cuenta de YouTube el detrás de escenas de este shooting que se realizó en compañía de este ejemplar de nombre “Tío Sam”, que cuenta con 27 años de edad.

A través de este video, se logra ver como el fotógrafo Martin Schoeller intentó que el águila cooperara para que las imágenes salieran lo mejor posible, lo cual no fue tan sencillo ya que en varias ocasiones se alteró.

El precandidato republicano se limitó a decir que el ave era seriamente peligrosa pero muy hermosa.

¿Puedes pronunciar “Llanfairpwll…” sin titubear?

¿Puedes pronunciar “Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch” sin titubear? Un hombre del clima lo hizo durante una transmisión y se ha convertido en la estrella de Youtube.

Se trata de Liam Dutton, un presentador que, en entrevista con el Daily Mail, dijo que nunca lo había dicho al aire, pero que es una palabra que desde pequeño se empeñó en decirla correctamente.

El nombre corresponde a un pueblo de la isla de Anglesey, en Gales. Su topónimo es el más largo del Reino Unido y el tercero más largo del mundo.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch significa “iglesia de Santa María en el hueco del avellano blanco cerca de un torbellino rápido y la iglesia de San Tisilo cerca de la gruta roja” pero muchos lo llaman por su abreviatura: Llanfair PG.