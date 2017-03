El actor estadounidense John Travolta, ganador de un Globo de Oro como Mejor Actor por “Get shorty”, cumplirá este jueves 62 años de vida, y lo celebra en grande, ya que “American Crime Story: The people v. O.J. Simpson”, la serie en la que participa, es una de las más vistas en la televisión de paga.

Esta miniserie, creada por Ryan Murphy, supuso el regreso del actor a la pantalla chica, el primer capítulo se transmitió el 2 de febrero y, con más de 12 millones de espectadores, se convirtió en el estreno más visto en la historia de FX.

“American Crime Story: The people v. O.J. Simpson” se basa en el libro “The run of his life: The people v. OJ Simpson”, y relatará en 10 capítulos el polémico juicio contra el exjugador de futbol americano acusado del asesinato de su esposa, Nicole y Ronald Goldman.

Travolta, quien comparte créditos con Cuba Gooding Jr., Sarah Paulson y David Schwimmer, interpreta al abogado defensor Robert Shapiro, quien utilizará el tema del racismo como escudo para proteger a su cliente.

Este año, Travolta volverá a participar en el Séptimo Arte, toda vez que se estrenará el western americano, “In a valley of violence”, de Ti West, en el que da vida a “The Marshal”; y “I am wrath”, de Chuck Russell, que protagoniza como “Stanley Hill”.

John Joseph Travolta, cuya actuación destaca también en filmes como “Contracara” y “París en la mira”, nació el 18 de febrero de 1954 en Englewood, Estados Unidos.

Es hijo de un futbolista semiprofesional y de una maestra de teatro, y desde pequeño se inclinó por la actuación, por lo que a los 12 años ya había asistido a los talleres de teatro de su ciudad natal, lo que le permitió participar en algunos musicales y obras de teatro que lo llevaron a tomar clases de tap.

Sin embargo, a los 16 años decidió dejar el colegio, con la autorización de sus padres, para dedicarse de tiempo completo a la actuación, dos años después realizó su primera presentación nacional con la obra de teatro “Rain”.

Luego de otras destacadas participaciones fue contratado para la exitosa serie de televisión “Welcome back koffer”, en la que interpretó a “Vinnie Barbarino”, papel que lo llevó al éxito.

Tras ello, Travolta grabó tres álbumes, el último de los cuales lo llevó a ganar el premio al Mejor Cantante Masculino de la revista Billboard.

De ahí saltó a la industria cinematográfica, en la que actuó en varias películas, hasta alcanzar la fama con “Fiebre del sábado por la noche” (1977), en el papel de “Tony Manero”, rey de la música disco.

Su fama y fortuna aumentaron con “Vaselina” (1978), producción cinematográfica en la que participó al lado de Olivia Newton-John, y por la cual recibió una nominación al Oscar. A este éxito le sucedieron los obtenidos con la versión fílmica del musical del mismo tema y la película “Urban cowboy” (1980).

En la década de los años 80, Travolta conoció el fracaso con “Moment by moment”, “Two of a kind”, “Perfect” y “The experts”, por lo que dejó su lugar de consentido en Hollywood.

En este tiempo intervino en “Mira quién habla” (1989), al lado de Kirstie Alley, la cual tuvo dos partes más con títulos como “Mira quién habla también” (1990) y “Mira quién habla ahora” (1993).

Su aparición en “Tiempos violentos” (1994) le valió una segunda nominación al Oscar y nuevas propuestas para papeles principales.

En 1991 Travolta contrajo nupcias con Kelly Preston, con quien tuvo tres hijos, Jett, Ella Bleu y Benjamin, y a quien, según ha dicho el actor, le debe el éxito de los últimos años por su apoyo incondicional.

Otras de sus películas más taquilleras son: “Get shorty”, por la que consiguió un Globo de Oro, “Broken arrow”, “Phenomenon” y “Michael”, por citar algunas.

Otros de sus filmes son “La delgada línea roja” (1999), “La hija del general” (1999), “Lucky numbers” (2000), “Batalla final: Tierra” (2000), “Enemigo en casa” (2001), “Swordfish: Acceso autorizado” (2001), “Basic” (2003), “Ladder 49” (2004), “The punisher” (2004), “Secretos del pasado” (2004) y “Be cool” (2005).

En 2006, Travolta participó en “Lonely hearts”, de Todd Robinson, en la que compartió créditos con James Gandolfini, Jared Leto y la mexicana Salma Hayek.

En 2007 sumó en su filmografía “Rebeldes con causa” y “Hairspray”, en esta última interpretó a una mujer: “Edna Turnblad”, junto a Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron y Queen Latifah. Un año después dio voz a “Bolt”, en la película animada del mismo nombre.

En el marco del primer aniversario luctuoso de su hijo Jett, ocurrida el 2 de enero de 2009, el actor compartió en entrevistas con la prensa su sentir sobre el trágico deceso.

Pocos meses después de este suceso se estrenaron en la pantalla internacional dos filmes protagonizados por Travolta: “Rescate del metro 1 2 3” y “Papás a la fuerza”, además de otros trabajos; en febrero de 2010 se sumó “París en la mira”.

Al lado de Jonathan Rhys Meyers, el largometraje desarrolla una historia de espías cargada de acción, acrobacias y comedia.

Travolta, además de actor, es un experimentado piloto aviador, habilidad que puso en práctica al llevar en su propia aeronave ayuda para los sobrevivientes del terremoto que devastó Haití, el 12 de enero de 2010.

En 2012 el actor donó un jet ejecutivo Gulfstream G-2 al Salón de la Fama de la Aviación de Georgia, como una forma de rendir homenaje a su hijo Jett, fallecido en 2009.

En el mismo año, el actor estrenó la cinta “Savages”, la cual fue dirigida por Oliver Stone, basada en la novela del mismo nombre por Don Winslow.

En julio de 2013, Travolta estrenó la película “Killing season”, la cual fue escrita por Evan Daugherty. En el filme participa junto a Robert De Niro, Milo Ventimiglia y Elizabeth Olin, entre otros actores.

En 2014 fue seleccionado para protagonizar al lado de Salma Hayek la cinta basada en el best-seller de memorias escrito por Abigail Thomas, “A three dog life”, producida por J. Todd Harris y Clark Peterson.

El año pasado prestó su voz para el filme animado en 3D, “Gummy Bear”, producido en Montreal, con guión de George Gallo, y se anunció su regreso a la pantalla chica con la serie “American Crime Story: The people v. O.J. Simpson”.

(Notimex)