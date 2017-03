Connacionales y mexicano estadounidenses forman parte de la banda de High School de Passaic, una de las más reconocidas

Gery Vereau

[email protected]

Nueva Jersey.- Una de las más prometedo­ras bandas de música escolares de toda la Unión Americana, que se pro­yecta actuar internacionalmen­te, se destaca por tener la mayor parte de sus 138 integrantes de origen mexicano.

El conjunto musical de la High School de Passaic, que se identifica por su uniforme rojo y azul, ganó en noviembre del año pasado el concurso US Bands en la Academia Naval de EE.UU. en Annapolis, Maryland; un campeonato estatal en MetLife Stadium en East Rutherford y en abril se presentaron en Dis­neyworld, lo cual ha generado orgullo entre todos los habitan­tes del Estado Jardín.

“Estamos orgullosos (de la Passaic Indian Band) nuestros muchachos han dejado bien alto el nombre de Passaic”, dijo con entusiasmo la poblana Marilú Verástegui.

Según Juan Carlos Cinto, de origen poblano y profesor voluntario de trompeta desde el año 2012, actualmente más del cincuenta por ciento de sus miembros son oriundos de suelo azteca o son mexicano estadounidenses.

El poblano cursa estudios universitarios, pero es egresado de Passaic High School, donde integró el grupo por un periodo de tiempo de 10 años.

“Pertenecer a la banda me ayudó mucho en mis estudios, sobre todo porque me sacó de las calles. Ya no había pretex­to para decir: no tengo nada a que dedicarle mi tiempo libre,” detalló Cinto.

GRAN INICIATIVA

El despegue de la agrupación comenzó desde que hace doce años, cuando su actual director musical, Chris Rusza, tomó el mando del grupo artístico de Nueva Jersey.

De acuerdo con los funda­dores la congregación inició con apenas 22 estudiantes al frente de los instrumentos.

En la actualidad se encuen­tra en la categoría ‘open’ a nivel nacional siendo la máxima “Band of the Americas”, en la que sus miembros alcanzan a tocar en espectáculos nacio­nales, como el desfile anual de Macy’s en Nueva York.

Además, recientemente participaron en el marco del encuentro de futbol america­no entre Passaic Indians vs Ridgewood High School, donde interpretaron, entre otras piezas, ‘Tribal Efecct’.

Cabe mencionar que su show fue bien recibido por los fanáticos de dicho deporte, quienes además de ovacionar­los, expresaron haber quedado impresionados con su talento.

Foto: