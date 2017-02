Trump ataca en contra de encuestas “negativas” . El presidente de Estados Unidos arremetió contra los recientes resultado de las encuestas realizas que reflejan que el 60% de los estadounidenses están en desacuerdo con la construcción del muro que planea.

Luego de la encuesta realizada por CNN/ORC se demostró que el 53% está inconforme con el gobierno del magnante.

Por este motivo, y como ya es costumbre, Trump envió un tweet para mostrar su disgusto con los resultados de esta encuesta.

“Cualquier encuesta negativa son noticias falsas, como la CNN, ABC, NBC (…) Lo sentimos, la gente quiere seguridad en la frontera y depuración extrema”.

Any negative polls are fake news, just like the CNN, ABC, NBC polls in the election. Sorry, people want border security and extreme vetting.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2017