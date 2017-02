Trump detendrá a quienes filtraron información de conversaciones rusas. Como ya es costumbre, Donald Trump uso su cuenta de Twitter para mandar un mensaje a todos sus opositores. En esta ocasión afirmó que los demócratas inventaron una historia sobre la razón por la que perdieron las elecciones refiriéndose a la información que se ha filtrado que indica que su triunfo fue gracias a los rusos.

The Democrats had to come up with a story as to why they lost the election, and so badly (306), so they made up a story – RUSSIA. Fake news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

De nueva cuenta atacó a los medios diciendo que publican noticias falsas, inventa historias y “fuentes”.

FAKE NEWS media, which makes up stories and “sources,” is far more effective than the discredited Democrats – but they are fading fast! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 de febrero de 2017

También dijo que si hay alguien que esté apoyando estas historias “falsas”, será atrapado.