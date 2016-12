En un comunicado, Donald Trump anunció que nominará a Peter Navarro, un crítico de China, como asesor y director que una nueva dependencia llamada Consejo Nacional de Comercio, señaló que además de ser sus asistente en temas comerciales también fungirá como director de políticas industriales y de comercio.

Navarró en repetidas ocasiones ha declarado que China sostiene una guerra comercial con Estados Unidos.

“Death by China” (Muerte por China) y “Crouching Tiger: What China’s Militarism Means for the World” (China al acecho: lo que el militarismo chino significa para el mundo), son dos de los libros que ha escrito.

Además, ha afimado que Estados Unidos debe adaptar una posición más agresiva contra Estados Unidos.