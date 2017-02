Trump inventa atentado en Suecia o ¿lo predice?. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump habló ante miles de personas acerca de un supuesto ataque terrorista ocurrido en Suecia, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores sueco ha solicitado al Departamento de Estado de Estados Unidos una explicación sobre las palabras del presidente.

Lo que quieren saber es a que atentado terrorista se refería Trump.

Las palabras de Donald Trump han causado gran revuelo, incluso el ex primer ministro del país, Carl Bildt se preguntó hoy, por medio de su cuenta en Twitter, “¿qué se fumó?” Trump, cuando insinuó eso.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj

— Carl Bildt (@carlbildt) 19 de febrero de 2017