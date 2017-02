Trump justifica el supuesto atentado a Suecia. Luego de que Donald Trump hablara sobre un supuesto atentado en Suecia, el cual provocó gran controversia en el país e incluso le llegaron a pedir una explicación al mandatario.

Ahora Trump se defienda por medio de su cuenta de Twitter argumentando que fue en referencia a una historia difundida por Fox News con respecto a los migrantes y a Suecia.

My statement as to what’s happening in Sweden was in reference to a story that was broadcast on @FoxNews concerning immigrants & Sweden.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de febrero de 2017