Trump va en contra de medios de comunicación. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump vuelve a mostrarse en contra de los medios, esto por medio de su cuenta de personal de Twitter.

Respecto a las encuestas realizadas dijo lo siguiente: “yo decido lo que yo hago” y que cualquier otra información es una noticia falsa.

En Twitter arremetió en contra de CNN, ABC, NBC afirmando que son noticias falsas y que la gente lo que quiere es seguridad en la frontera y depuración extrema.

I call my own shots, largely based on an accumulation of data, and everyone knows it. Some FAKE NEWS media, in order to marginalize, lies!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de febrero de 2017