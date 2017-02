El entrenador felino aseguró que se sentía frustrado por lo que veía en las gradas e incluso no pudo dormir los siguientes dos días.

Sin pelos en la lengua y con la franqueza que lo caracteriza, Ricardo Tuca Ferretti, entrenador de Tigres, reafirmó su amenaza del viernes, al final del partido contra Veracruz, hacia los aficionados jarochos.

“Si piensan que voy a decir que no fue amenaza, sí fue, ¿por qué no? Atacaron a tu hermano y ¿lo aplaudes? Los que van a venir no son los cobardes estos, va venir gente buena que va a venir a apoyar, el tipo del picahielo no va venir”, reiteró el Tuca.

Durante los lamentables incidentes en las gradas del estadio Luis Pirata Fuente, en los que algunos seguidores de los Tiburones Rojos atacaron a la porra visitante, Ferretti gritó “Cuando vayan allá (al Estadio Universitario), van a ver. Son unos cobardes”.

El entrenador brasileño aseguró que sintió frustración el viernes pasado al ver como la porra de su equipo era agredida y por eso reaccionó de esa forma.

“No soy de palo, así de fácil y así soy, no lo niego. Todos me conocen y no puedo ver que ataquen a mi hermano de la forma brutal en la que los atacaron. Es una impotencia, una desesperación muy grande”, dijo.

Ferretti lamentó que hubiera un individuo con un picahielo en el Pirata Fuentes y otra sujeto “drogándose” en las gradas. Aseguró que eso no pasaría en el estadio de Tigres pues ahí los visitantes cuentan con mayor seguridad.