“Un día sin una sola mujer”, llaman a huelga general. Luego del éxito que tuvo la famosa “Marcha de las Mujeres”, ahora planean algo mucho más grande para llamar la atención, pues ahora planean un día entero “sin mujeres”, esto como protesta en contra de la violencia de género y para defender los derechos.

Esta convocatoria surgió en redes sociales, con el lema “Un día sin una sola mujer”, esperan que este acto sea trascendente. Aunque aún no hay una fecha en concreto.

Entre los objetivos de esta marcha están exigir derechos igualitarios para todos y protestar en contra del machismo.

The will of the people will stand. pic.twitter.com/SKJCRLhRKn

— Women’s March (@womensmarch) 6 de febrero de 2017