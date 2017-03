Contra todos los pronósticos el pequeño Mateo camina, corre, juega y sonríe a la vida a pesar de tener un tumor en la cara

Veracruz.- Los médicos dijeron que no nacería y que de hacerlo moriría minutos después, pero vivió.

También se equivocaron al diagnosticar que estaría en silla de ruedas; actualmente tiene dos años de edad, camina, corre, juega y sonríe a la vida, pese a tener un enorme tumor en la cara y ¿saben por qué? Porque es un guerrero. Esta es la historia de Mateo.

La noticia

La vida de la familia Márquez Juárez cambió, pues la alegría por darle un hermanito a su hijo Emiliano, se convirtió en angustia, temor, coraje e impotencia al saber que su bebé tenía malformaciones.

“Fui sola al médico, el radiólogo notó algo raro, tardó media hora observando y después me dijo que mi hijo tenía un tumor,” indicó la mujer.

Arianna salió del hospital y sobre una banqueta lloró y pensó “¿Por qué Mateo? ¿A caso hice algo mal?”.

“Me dijeron que lo mejor era no concebirlo; pero estaba vivo dentro de mí; he tenido muchos errores en mi vida, no puedo cometer uno más”.

La maestra de preescolar se mantuvo firme en su decisión, pese a que los especialistas aseguraron que su embarazo no llegaría a término y de hacerlo, el bebé no sobreviviría al nacer.

La espera

La angustia acompañó a esta mujer a partir del quinto mes de embarazo. Ambos acordaron no investigar los detalles del padecimiento de su hijo -hemolinfangioma-, para no preocupase más.

El 3 de enero de 2013, comenzaron las contracciones, el momento de la verdad estaba cerca, el médico procedió a hacerle cesárea.

“No sabía si mi bebé iba a vivir, así que me anestesiaron.

Cuando desperté no pregunté si era niño o niña, sino si estaba vivo”, contó con un nudo en la garganta.

Fue al segundo día cuando fue a conocer a su hijo; su esposo ya le había adelantado que el tumor era muy grande.

A los 20 días de nacido, Mateo y su padre fueron trasladados en ambulancia de Veracruz al Distrito Federal, donde un cirujano oncólogo pediatra lo sometió a una operación de alto riesgo.

“El médico retiró la mayor parte del linfa que tenía en el cuello, era una operación muy peligrosa, podía morir desangrado o dañar su cerebro y/o corazón”, cuenta la madre.

Es un guerrero

La batalla ha sido por partida doble, por una parte su enfermedad y enfrentarse a una sociedad basada en el físico.

“En una ocasión unos niños dijeron: ‘Es un monstruo’; terminé llorando. Me molesta cuando le dicen ‘Pobrecito’, porque es un guerrero” afirma con rabia.

La situación médica de Mateo es complicada; antes de la tercera operación, el médico se negó a practicársela, debido a lo arriesgado que era.

Buscaron otras alternativas, ya que el padecimiento reincide si no se le trata adecuadamente; la única opción es el Cincinnati children´s hospital medical center’, en Cincinnati, Estados Unidos.

Los padres de Mateo con su sueldo de profesores no pueden cubrir el costo del tratamiento, el cual oscila en 650 mil dólares; por este motivo, realizan diferentes eventos, en los que recaudan fondos a través del boteo.

Foto: Facebook