Malillany asistió a una celebración del Día Mundial del Síndrome de Down

Ciudad de México.– La hermosa y sensual actriz y conductora cubana Malillany Marín Rodríguez celebró el Día Mundial del Síndrome de Down, en un evento organizado por la fundación “Mosaico Down”, que incluyó decenas de niños, una demostración de taekwondo y baile.

La sexy actriz, quien actualmente forma parte de la puesta en escena “¡Que rico mambo!”, habló acerca del trastorno genético que atiende la fundación, al brindar atención especializada a varios niños y niñas de escasos recursos.

“En la vida hay que incluir, porque la vida no vale cromosomas, el Síndrome de Down no es una enfermedad, es un cromosoma más que irradia amor y luz”, dijo la cubana.

La actriz, quien está convencida de que los menores son el futuro y la esperanza del mundo, dijo que los seres humanos deben ser siempre como personajes de cine o televisión.

“Debemos apoyar con corazón las causas que los muevan y donde los necesiten y puedan ayudar”, añadió la voluptuosa y carismática mujer.

“A veces pareciera que tú estás dando algo, pero en realidad es al revés, porque estas son cosas que te llenan el corazón… Para mí es una bendición tenerlos cerca. Los niños son algo que me toca el corazón y debemos propiciar el desarrollo de sus capacidades”, agregó.

Durante la actividad de taekwondo la directora de la fundación Yesenia Escudero González y la atractiva rubia, quien se convirtió en la madrina de la causa, jugaron e interactuaron con los pequeños.

