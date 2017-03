El otrora portero de las Chivas, quien no encontró club ni en la Liga de Ascen­so MX, llegará de préstamo al conjunto tico, ex propiedad de Jorge Vergara

Miguel García

@Rasta316

Luego de varios días de incertidumbre acerca del futuro del ex arque­ro de las Chivas, Luis Ernesto Michel, la directiva ro­jiblanca dio a conocer que será nuevo jugador del conjunto de Saprissa de Costa Rica, otrora propiedad de Jorge Vergara y que actualmente pertenece al consorcio de inversionistas llamado Horizonte Morado, presidido por Juan Carlos Rojas.

Michel no fue contemplado por la directiva para continuar con el equipo en el torneo Clausura 2014, al no encon­trar equipo en la Liga MX por su alto sueldo, todo parecía indicar que el futuro del guar­dameta sería en la MLS con el conjunto de Chivas USA; sin embargo no ocurrió así.

“Club Deportivo Guadala­jara S.A. de C.V. les informa que ha llegado a un acuerdo con el equipo Saprissa de Costa Rica para ceder en ca­lidad de préstamo al portero Luis Ernesto Michel Vergara. Desde que fue colocado en la lista de transferibles, Club Deportivo Guadalajara S.A. de C.V. se ha preocupado por otorgar todas las facilidades al portero Luis Michel para que pueda continuar el desa­rrollo de su carrera deportiva en otra institución”, escribió la institución tapatía.

Juan Carlos Rojas, presi­dente del equipo tico, confirmó que será Saprissa el que pague el salario al cancerbero, y a la vez reconoció que Michel es el refuerzo más sonado que ha tenido la institución en los últimos dos años.

“Estamos satisfechos por traer a Costa Rica de un juga­dor del nivel y de la experien­cia de Luis Michel, creo que ha sido un gran esfuerzo de parte de la dirigencia durante esta última semana”, comentó Rojas.

Medios locales en Costa Rica aseguran que Michel será el jugador mejor pagado de los morados para este Torneo de Verano, ganará poco más de seis millones de colones, alrededor de 150 mil pesos mensuales.

Sin embargo, Rojas apuntó que el mexicano no tendrá un sueldo tan elevado como el que tenía con las Chivas, pues reconoció que los clubes de Costa Rica no pueden pagar grandes salarios.

“Lo que ganará acá (Michel) es menos de lo que gana en Chivas, pero hicimos una oferta competitiva y la posibilidad de salir campeones. En Costa Rica existe tope salarial, como ‘acuerdo de caballeros’, donde ningún jugador promedio gana más de 8 mil dólares y las estrellas 10 mil”, expresó el directivo.

2 clubes en México tuvieron a Luis Michel, Santos Laguna y Chivas.

34 años de edad tiene el guarda­meta mexicano.

