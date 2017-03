La actriz encabezará el jurado de la competencia

AP

Tres décadas después de haber dejado la corona en medio de un escándalo de fotos desnuda, Vanessa Williams volverá al certamen Miss América.

La Organización Miss América, Dick Clark Productions y la cadena televisiva ABC anunciaron el martes el regreso de la actriz y cantante encabezará el jurado de la competencia, que comienza el martes y culmina con la coronación de la ganadora el domingo.

Williams, la primera Miss América afroestadounidense, ganó el título en 1984 pero renunció luego que la revista Penthouse publicó fotografías suyas sexualmente explícitas tomadas varios años antes.

Pasó a tener una exitosa carrera en el cine, la televisión, la música y Broadway.

Sam Haskell, director ejecutivo y presidente de la Organización Miss América, dijo que su Amistad con Williams se remontaba a antes de que emergieras las controvertidas fotos.

“He sido amigo de Vanessa por 32 años”, dijo a The Associated Press. “Cuando las fotos se publicaron, hubo gente que la exhortó a luchar, pero sus simpatizantes más cercanos sabían que si perdía la batalla quedaría completamente borrada de los libros de historia. En lugar de emprender lo que seguro hubiera sido una prolongada y estresante batalla legal, Vanessa decidió renunciar y enfocarse en su carrera. Vanessa y su familia sufrieron como resultado de su renuncia, y eso me entristeció”.

Haskell ha intentado por décadas traer a Williams de regreso al escenario de Miss América, pero este fue el primer año que pudo organizarse la logística.

“La carrera de Vanessa habla por sí misma, con todo el éxito que ha tenido”, dijo Haskell. “Cuando me convertí en presidente de Miss América, una de las primeras personas a las que llamé fue Vanessa, para tratar de encontrar la manera de que volviera. Su regreso es para nosotros un éxito enorme al tratar de seguir adelante y dejar el pasado atrás. Es un verdadero honor recibirla de nuevo en el certamen Miss América”.