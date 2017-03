Los ambulantes de avenida Universidad se reubicaron a calles más escondidas de la delegación Benito Juárez

México, D.F. – A pesar de que Jorge Romero, delegado en Benito Juárez, anunció desde el inicio de su administración que retiraría a 5 mil ambulantes de la vía pública que carecen de permiso, su estrategia ha sido insuficiente, pues éstos se han vuelto a reubicar en calles secundarias en las que no son tan visibles.

“Todos los puestos que se encuentran en este lado de Avenida del Valle no tiene permiso, la delegación me entrega un informe en el que dice que ya checaron y que todo está bien, pero resulta que volvemos a revisar y los señores no tienen permiso”, denunció María Teresa Alcántara, coordinadora vecinal de la colonia Del Valle II. María indicó que desde el mes de marzo, luego de que los comerciantes ilegales fueron apartados de Avenida Universidad, comenzó a notar la llegada de aproximadamente 60 vendedores a la zona. sin efecto Al respecto, Jorge Romero aseguró que se ha instruido al personal de vía pública para hacer rondas y se retiren nuevamente a los vendedores que no tienen la autorización.

“Tenemos que clasificar a los ambulantes entre los que obedecen y los que no obedecen. De los puestos que hemos quitado no te puedo hablar de un sólo caso de reubicación; los que hemos quitado no se han vuelto a poner. Por supuesto que dentro de los que desobedecen están los que se ponen en otro lugar”, manifestó Romero.

Sin embargo, durante un recorrido que realizó Diario de México por Avenida Coyoacán, Avenida Colonia Del Valle, Concepción Beistegui, Santa Cruz Sur, Amores y Xola se detectó la proliferación de puestos que no cuentan con permiso; los vendedores que sí lo tienen aseguraron que han identificado comerciantes nuevos, provenientes de Avenida Universidad. “Hemos visto en las calles cercanas como 20 puestos nuevos; yo llevo más de 30 años aquí y nos conocemos todos, por ello ubicamos de inmediato a los que vienen de Universidad”, declaró una comerciante, quien prefirió no revelar su nombre.

Plan de apariencia

David Lozano, doctor en economía por la UNAM, explicó que la estrategia de ordenamiento del comercio en vía pública de Benito Juárez está pensando para otras demarcaciones también consiste en alejar a los ambulantes de avenidas visibles y dejarlas limpias para reacomodarlos en vías menos expuestas. “El proyecto que quieren hacer en Avenida Universidad es lo que le llaman avenidas de segundo nivel, aunque no tienen el tamaño de Reforma o Insurgentes, pero son importantes por el número de establecimientos y, sobre todo, por el tipo de sector económico que está ahí; lo que quieren es remozarlas y dejarlas limpias”, precisó.

Lozano, también coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM, mencionó algunos otros puntos donde se han reubicado a los ambulantes que obstaculizaban el plan, como las avenidas Patriotismo o Río Churubusco, también se detectaron otros cerca de los mercados y la delegación sólo los posicionó una cuadra hacía dentro.