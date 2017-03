El dueño del ‘Rebaño Sagrado’ despotricó contra la afición de su escuadra por criticarlo haga lo que haga

Jalisco – Jorge Vergara, dueño de las Chivas del Guadalajara, volvió a defender sus posturas ante las críticas que la afición rojiblanca le ha externado por las últimas decisiones frente al equipo, concretamente por mantener al timonel Benjamín Galindo y no correrlo ‘a la primera de cambios’, como antes lo hacía.

“Tengo muy claro (sic) la perspectiva de la gente que critica, porque critican por todo. Criticaban porque era impaciente y ahora critican por lo contrario. Si hago mi vida y tomo mis decisiones por darles gusto… uno nunca va a satisfacer a esa gente. Yo escucho las críticas que valen la pena, que tienen sustancia y que son objetivas. Así que no, no me canso”, dijo Herrera a medios aludiendo a su repentino cambio de carácter ante los jugadores y la propia directiva de Chivas.

En una entrevista concedida al diario español ‘Marca’, el empresario advirtió que no a todos se les puede dar gusto y que despida rápida o meditadamente a deportistas o directores técnicos, sus decisiones siempre causarán polémica.

“No me arrepiento de las decisiones, aprendo de los errores y trato de no volverlos a cometer, pero arrepentirme para nada. Arrepentirse es de gente fracasada”, sentenció un crecido Vergara, quien además descartó cualquier posibilidad de vender al ‘Rebaño Sagrado’.

