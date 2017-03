América, Atlas y Monterrey pondrán a prueba su invicto; mientras que Cruz Azul, Leones Negros y Veracruz quieren sumar de a tres

Sergio Alberto Rocha @sergioalberto7

En la jornada 4 de la Liga MX equipos como América, Atlas y Monterrey buscan mantener su paso invicto en el torneo; mientras que Cruz Azul, Leones Negros y Veracruz tendrán la oportunidad de ganar su primer partido.

Viernes 8 de agosto

Morelia vs Tijuana, 19:30 horas, Estadio Morelos.

Monarcas no ha podido anotar gol en el torneo; la última vez que el equipo ligó cuatro partidos seguidos sin convertir fue en el Clausura 2008.

Por su parte, la escuadra fronteriza no ha ganado en el Apertura 2014, acumula seis cotejos en fila sin ver la victoria, lo que se convierte en su tercera peor racha en Primera División.

Mientras tanto, el cuadro michoacano no ha perdido en casa ante Xolos, tiene una marca de una victoria y dos igualadas.

Veracruz vs Monterrey, 20:30 horas, estadio Luis ‘Pirata’ Fuente.

La escuadra veracruzana no ha anotado gol en el certamen, en caso de no hacerlo en esta jornada, revivirá recuerdos malos, cuando en la temporada 1970-71 no anotó en las primeras cuatro fechas.

Por su parte, Monterrey acumula 248 minutos sin permitir un gol, y la última vez que tuvo tres partidos seguidos sin gol en contra ocurrió en el Clausura 2012.

Veracruz sólo obtuvo la victoria en dos de las últimas ocho veces que ha recibido a Rayados, en el Clausura 2006 y Apertura 2007.

Sábado

Cruz Azul vs Puebla, 17:00horas, Estadio Azul.

Cruz Azul llega sin ganar en el torneo, es su peor inicio en el certamen desde el Apertura 2004, cuando el equipo también dirigido por Luis Fernando Tena ganó hasta la Jornada 7.

Puebla acumula un sólo gol en el Apertura 2014 y más de 261 minutos sin anotar.

‘La Máquina’ suma seis triunfos de manera consecutiva sobre Puebla en el estadio Azul, además ha salido airoso en once de los doce últimos partidos que ha recibido a ‘La Franja’.

Tigres vs América, 19:00 horas, estadio Universitario.

El equipo felino se encuentra invicto en el torneo, con un triunfo en casa y dos empates de visita, por lo que sumando los del Clausura 2014 sólo perdió un cotejo de sus últimos siete.

La escuadra dirigida por Antonio Mohamed tiene un paso perfecto en el Apertura 2014, la última vez que arrancó un torneo con cuatro triunfos fue en el Apertura 2002.

El conjunto dirigido por Ricardo Ferreti sólo fue derrotado en uno de los últimos 10 partidos que recibió a las ‘Águilas’, aunque en seis ocasiones terminaron con los cartones igualados.

Santos vs Querétaro, 20:00 horas, estadio Corona.

Santos Laguna sólo ha perdido en una ocasión cuando ha recibido a Querétaro en el estadio Corona, ha conseguido cinco triunfos.

Por su parte, el cuadro dirigido por Ignacio Ambriz llega a Torreón con dos triunfos consecutivos y 213 minutos sin recibir gol.

Antonio Naelson ‘Sinha’ es uno de los jugadores que en más ocasiones le ha anotado al equipo de la Comarca: siete goles.

Pachuca vs Chivas, 20:00 horas, estadio Hidalgo.

El equipo dirigido por Enrique Meza llega con dos descalabros de forma consecutiva y 257 minutos sin convertir gol.

Guadalajara vuelve a la Liga MX luego de posponer su encuentro de la Jornada 3 ante Leones Negros. Suma una victoria y un empate, gracias a dos tantos de Fernando Arce.

El delantero del ‘Rebaño Sagrado’ que más anotaciones le ha convertido a Pachuca es Omar Bravo, con siete goles; seguido por Rafael Márquez Lugo, con seis.

Chiapas vs León, 21:00 horas, estadio Víctor Manuel Reyna.

León llegará a la selva chiapaneca luego de obtener su primer triunfo en el torneo; además, suma 13 cotejos de liga seguidos anotando al menos un gol.

Jaguares no ha derrotado a los esmeraldas en casa; además, viene de perder su primer juego en el Apertura 2014.

Será un partido muy emotivo para la afición felina, pues el ex jugador de Jaguares Salvador Cabañas será homenajeado por su trayectoria con el conjunto Chiapaneco.

Domingo

Pumas vs Atlas, 12:00 horas, estadio Olímpico Universitario.

La escuadra universitaria llega con dos derrotas consecutivas, la última vez que ligó tres partidos seguidos sin ganar fue en octubre y noviembre de 2012.

Por su parte, el equipo dirigido por Tomás Boy enfrentará este cotejo en Ciudad Universitaria con dos victorias al hilo.

El equipo felino no vence a los tapatíos en su casa desde el Bicentenario 2010, y desde aquel cotejo ha empatado tres y perdido uno.

Universidad de Guadalajara vs Toluca, 17:00 horas, estadio Jalisco.

Universidad de Guadalajara enfrentará a Toluca con una racha de 19 encuentros consecutivos sin ganar en el máximo circuito del balompié nacional y 352 minutos sin convertir gol en casa.

Mientras tanto, el conjunto dirigido por José Saturnino Cardozo viene de obtener su primera victoria en el Apertura 2014; sin embargo, acumula seis cotejos seguidos sin ganar como visitante.

La última vez que Leones Negros venció a Toluca fue en la temporada 1991-92, con un 3-2 y gracias a los goles de Hugo Aparecido, Clay Cassius Silva y Octavio Mora.

Foto: Mexsport