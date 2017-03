El mediocampista chileno ofreció disculpas con lágrimas en el rostro

Redacción Follow @Diariodemexusa

Arturo Vidal le había marcado dos goles a la Selección Mexicana el pasado lunes en el empate a tres durante la actividad de la segunda jornada del grupo A de la Copa América. Al día siguiente salió de la concentración para festejar su gran actuación en un casino y de regreso, el mediocampista conducía su Ferrari a 160 kilómetros por hora en estado de ebriedad acompañado de su mujer.

El jugador de la Juventus chocó con otro auto, el cual se volcó, mientras que el suyo quedó severamente golpeado.

Tanto Vidal como su acompañante, así como los tripulantes del otro carro, salieron ilesos.

Tras este acontecimiento, Vidal quedó detenido, le fue confiscada su licencia de conducir y horas después fue puesto en libertad condicional, por lo que tendrá que firmar cada mes en Italia, donde juega con la Juventus.

El técnico de La Roja, Jorge Sampaoli, decidió no sancionar al volante de la Juventus de Turín y le permitió reincorporarse al plantel que el viernes enfrenta a Bolivia en busca de la clasificación a los cuartos de final del campeonato continental.

“No me gusta separar o excluir a alguien por cometer un error”, dijo el timonel, quien explicó que no hubo incidencia de los jugadores “respecto a nuestra determinación como cuerpo técnico. No pudo controlar su momento de descanso”, señaló Sampaoli.

Una vez incorporado a la concentración de Chile, Vidal ofreció disculpas en una conferencia de prensa en la que se dijo avergonzado.

“Tomé dos tragos y a la vuelta puse en riesgo la vida de mi mujer y de muchas personas. Estoy muy arrepentido de eso, lo único que me queda es ofrecer disculpas, sentir el apoyo de la gente y mostrar que si se me está dando esta nueva oportunidad con la Selección es por algo. Me disculpo con mis compañeros y con la gente porque les fallé a todos, ahora daré lo máximo para que seamos campeones. Me disculpo también con la gente que sufrió el accidente porque fue culpa mía”.

El accidente pudo haber tenido consecuencias más graves, ya que el vehículo deportivo terminó al borde de una zanja muy peligrosa.

Foto: Mexsport