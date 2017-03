Un integrante de la banda Alkalá recibió una descarga eléctrica mientras tocaba en un carnaval de Argentina

Redacción

Argentina.- El líder de la banda Alkalá, sufrió una descarga eléctrica mientras cantaba el domingo durante un concierto del carnaval de Ranchillos, en Tucumán, Argentina.

El accidente ocurrió cuando el cuarteto se encontraba interpretando su éxito ‘Yo por tu amor’, mientras la gente acompañaba con los coros, reporta el diario La Gaceta de Tucumán.

Un video muestra a Nolberto, cantante de la banda, acercarse a una estructura metálica, en ese momento recibe la descarga que lo hizo caer hacia el sector donde se encontraban los aficionados, que no podían creerlo.

“Nunca me había pasado algo parecido; lo que pasa es que el escenario tenía masa, y al yo acercarme sobre los hierros y estar un poco transpirado, me agarré y me dio un choque de electricidad, entonces para no quedarme electrocutado lo que hice fue tirarme”, comentó el cantante a un canal local de televisión.

Luego de unos minutos de reposo, el vocalista subió al escenario y el espectáculo pudo continuar.

Foto: Especial