Nélida Morales asegura que para vencer cualquier dolencia reza con fe a quien le tiene mayor devoción

Héctor Calderón Follow @Diariodemexusa

Nueva York.- Nacida en Oaxaca, Nélida Morales es una mujer mexicana que se declara devota de la Virgen del Rosario. Llegó a NY hace 36 años y desde esa época vive con su esposo en un departamento ubicado en el condado de Queens.

“Yo me siento muy agradecida con la Virgen del Rosario, porque en más de una ocasión que he experimentado una dolencia en mi salud, le he pedido con mucha fe que me sane y he visto así recuperar mi energía”, comentó Morales.

Añadió que la veneración hacia la Virgen del Rosario viene de familia puesto que en honor a ella, su abuelo José Aparicio construyó con recursos económicos propios una iglesia en 1922 en su pueblo natal.

Indicó además que según la historia la Virgen se apareció en 1208 a Santo Domingo de Guzmán en una capilla del monasterio de Francia con un rosario en las manos, le explicó como rezarlo y le dijo que lo predicara entre los hombres; además, le ofreció diferentes promesas.

Cabe mencionar que cada 7 de octubre se realizan fiestas en honor a Our Lady of the Holy Rosary en Oaxaca.

De acuerdo con la paisana, se agasaja a la Virgen en varias iglesias con las mañanitas, un rosario al amanecer, actividades religiosas y culturales, feria de comida, juegos mecánicos y fuegos artificiales. Algunos de los templos donde se celebra son la de Trinidad de las Huertas, El Rosario y la iglesia de Ixcotel.

Las actividades en el Templo de Santo Domingo son sólo religiosas, no hay festivales. ■

Foto: Héctor Calderón