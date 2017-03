La directiva de Chiapas no hizo válida la opción de compra y Atlas no lo considera en sus planes; el Toro espera acomodo

No tiene club, pero hasta ahora, es el goleador de México en la Copa América Chile 2015. Matías Vuoso se apuntó un doblete ante el anfitrión, pero la felicidad con el Tricolor no se refleja a nivel de clubes, pues el delantero no tiene cabida en ninguna escuadra del campeonato mexicano para el Apertura 2015.

Vuoso no vestía la camiseta azteca desde el 2010, cuando jugó parte de las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica, sin embargo no estuvo en la lista definitiva de Javier Aguirre. Su ausencia de un lustro y la poca productividad goleadora con Chiapas, fueron razones suficientes para que su convocatoria fuera criticada, pero se ha encargado de acallar los señalamientos al ser el más aguerrido y, sobre todo, con los goles marcados.

A pesar de sus buenas actuaciones en el sur del continente, Carlos Hugo Chargoy, presidente de los chiapanecos, precisó que su equipo no hará válida la opción de compra del argentino naturalizado mexicano, pues desean darle protagonismo a los jóvenes canteranos.

Atlas, dueño de su carta, tampoco lo contempla en sus planes.

El Toro está sin equipo, aunque eso no le molesta y sobresale como el mejor elemento de México. “Algo encontraré. Alguien me querrá”, declaró en entrevista para Radio Fórmula al terminar el duelo frente a Chile. “Lo dije desde el primer día, esto es un regalo, no una revancha. Tengo la confianza de jugar y estoy contento”.

Fuera de la Copa

Adrián Aldrete causará baja para México en la Copa América, pues aunque no será necesario que sea operado, estará fuera de las canchas de dos a tres semanas por un esguince de ligamento de peroné en el tobillo derecho, aunado a un esguince de segundo o tercer grado.

Números:

5 goles convirtió Matías Vuoso con Chiapas durante el Clausura 2015

12 años lleva en el futbol mexicano; jugó en Santos, América, Atlas y Chiapas

