El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó su cuenta de Twitter para desdeñar el escándalo que involucra a su gobierno actualmente: la posible influencia de Rusia en funcionarios de su administración.

Se trata de cinco tuits que publicó el mandatario en menos de una hora, donde atacó a su ex contrincante presidencial Hillary Clinton y a los medios de comunicación.

Y es que espacios como CNN y Whasington Post https://www.washingtonpost.com/confirmaron, según filtraciones, que parte del equipo de asesores de Trump y espías rusos se reunieron.

Ante esto, el magnate aseguró: “Los falsos medios de comunicación se están volviendo locos con sus teorías de conspiración y están cegados por el odio. MSNBC y CNN ni siquiera se pueden ver. Fox and Friends (de la cadena Fox news), es genial.

Esta conexión con Rusia no tiene sentido. Es simplemente un intento de cubrir los muchos errores realizados en la campaña perdedora de Hillary, justificó.

“La información está siendo entregada ilegalmente a los decadentes New York Times y Washington Post por la comunidad de inteligencia (NSA y FBI?). Igual que Rusia”.

Además, agradeció al columnista Eli Lake de The Bloomberg View, quien escribió: “La NSA y el FBI no debería de interferir en nuestra política y es una situación muy seria para Estados Unidos”.

Finalmente; Trump escribió: “Crimea fue invadida por Rusia durante la administración Obama. ¿Fue Obama demasiado blando?”.

The real scandal here is that classified information is illegally given out by "intelligence" like candy. Very un-American!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017