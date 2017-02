Ximena Herrera actuará en la nueva telenovela de Nicandro Díaz, ‘Hasta el fin del mundo’

Redacción

Ciudad de México

Ximena Herrera regresa a Televisa y lo hará ataviada de una abogada sexy e independiente. La actriz anunció que se integra a la telenovela ‘Hasta el fin del mundo’, en la cual pondrá en aprietos a los protagonistas, Marjorie de Sousa y Pedro Fernández.

En entrevista, la joven destacó que está muy agradecida con el productor Nicandro Díaz, quien la invitó desde hace tiempo al pro­yecto que está por transmitirse en México.

“Estoy muy emocionada de regresar a Televisa y sobre todo a un gran proyecto de la mano de Nicandro, quien me hizo la invitación desde hace algún tiempo. En cuanto me contó la historia me enganchó y dije sí”, detalló.

Al preguntarle sobre su personaje, la actriz platicó que interpretará a ‘Araceli’, una aboga­da bella e independiente.

“La historia de mi personaje saldrá más tarde, pues seré la ex novia de Pedro Fernán­dez que se ve obligada a regresar a la ciudad, ya que su padre se enferma. Y en esta visita es cuando decide reconquistar al cantante.

“Utilizaré diversos recursos que muchas mujeres usan para recuperar a sus ex parejas, pero no por eso seré villana. Además, mi papel dejará una reflexión para que el público pueda aprender algo bueno”, señaló.

Añadió que está muy contenta de trabajar junto al actor y cantante Pedro Fernández, pues desde niña lo admiraba.

“Aún no he grabado y ya tengo nervios, desde que veía a Pedrito en ‘La mochila azul’ soy su fan”, bromeó Ximena, quien comenzará a grabar dentro de dos semanas.

Quiere conservar su esencia

Herrera se enfocará al cien por ciento en la telenovela ‘Hasta el fin del mundo’, la cual tomará el lugar de ‘Lo que la vida me robó’ (protagonizada por Angelique Boyer y Sebastián Rulli), en julio próximo. No obstante, no sacrificará su imagen “No me gustaría que me toquen el color de pelo, es algo muy característico en mí, me gustaría manejármelo negro”, consideró.

Sin límites

Herrera inició en Televisa, actuando en telenovelas como ‘La madrastra’ y ‘Corazones al límite’, pero luego actúo para Argos y Telemundo/Caracol

Foto:Especial