Yuri “demandará” a Gaga por copiarle look en Super Bowl. Durante su presentación en el Super Bowl de este año, Lady Gaga presentó una serie de vestuarios, con diseños inusuales como es característico de ella. Uno de ellos tenía similitud como uno que la cantante mexicana Yuri había mostrado tiempo atrás.

Esta coincidencia dio pie a que varios usuarios en redes sociales se burlaran del hecho y le hicieran saber a Yuri que Lady Gaga le copió el vestuario.

A lo que la veracruzana contestó con mucho humor, y dijo que la demandará.

También continuó mostrando su vestuario y diciendo que a Lady Gaga no le alcanzo para uno igual.

… y este vestuario, no me lo alcanzó a copiar porque no le alcanza!… #consumelomexicano jajajajajjaa! pic.twitter.com/4teM8dGL1I

— Yuri (@OficialYuri) 6 de febrero de 2017