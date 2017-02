Después de que Julión Álvarez declarara que “si a una mujer no le gusta trapear, no sirve”, Susana Zabaleta se sintió ofendida, por lo que desde hace meses empe­zó una guerra de declaraciones entre ambos cantantes.

Recientemente se dio a conocer que Zabaleta y Julión participarán en una feria de Mazatlán, Sinaloa, por lo que tendrán que rencontrarse des­pués de la fuerte polémica. Previo al evento, Susana le mandó un mensaje al intérprete de “El amor de su vida”.

“Le dije que la única manera de que lo perdonara, después de haberle di­cho tantas cosas horrendas a las mu­jeres, era que nos compusiera algo bonito, algo así de reinas que es lo que somos”, aseguró Zabaleta.

Distintos medios de comunicación decidieron entregarle el mensaje de la cantante a El Rey de la Taquilla; al saber el hecho, el intérprete se mostró sorprendido y no se quedó callado: “No compon­go, y además yo, por Dios, no tengo nada en contra de ella”; al comentarle que la cantante está en espera de una disculpa, el chiapaneco expresó: “Ah, ca­ray, yo no le hecho nada”, de­jando claro que no realizaría la acción que Zabaleta pide.

Demuestra su éxito

A la par de la polémica que vive con Susana Zabaleta, Julión Álvarez se en­cuentra disfrutando del éxito que ha cosechado durante toda su trayectoria artística, ya que es el en­cargado de interpretar “Y me pregunto”, tema principal de la telenovela “La doble vida de Estela Carrillo”.

El proyecto es producción de Televisa y abordará el tema de la migración, donde la mú­sica grupera tendrá una fuer­te presencia. Será protagoni­zada por Ariadne Díaz y David Zepeda.

Julión se encuentra prepa­rando sorpresas para sus fans; ade­más está en la promoción de “Afuera está lloviendo”, tema con el que bus­ca conquistar a más público.