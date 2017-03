Roma.- Después de una década, el francés Zinedine Zidane regregsa a la Champions League, ahora en su etapa como técnico.

“La Champions League es una competencia especial para el club, para mí y sobre todo para los jugadores. Sabemos la historia especial que tenemos en la Champions, y lo más importante es que estemos preparados, y lo estamos. Estamos bien físicamente. Vamos a darlo todo”, declaró.

El galo enfrentará su primera gran prueba al frente del equipo blanco, después de encarar partidos de relativa facilicidad en España, donde ocupa el tercer sitio.

CR7 no necesita amigos

Cristiano Ronaldo cree que no tiene que ser amigo de Karim Benzema y Gareth Bale para ser efectivos en la delantera del Real Madrid como lo hacen Luis Suárez, Lionel Messi y Neymar en el Barcelona, líder de España.

“En Manchester ganamos la Champions y no me hablaba con Paul Scholes, Ryan Giggs o Rio Ferdinand. No tengo que cenar con Benzema o Bale, lo más importante es lo que pasa dentro del campo. Somos compañeros. Los abracitos y besitos no sirven de nada”, agregó.